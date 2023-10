Friuli-Sicilia Exxx…Polzive!!! Spettacolare operazione antidroga dei Carabinieri di Udine, Catania, Palermo e Messina: stroncato un giro d’affari di 240mila euri al giorno. 46 indagati.

Oltre 200 carabinieri del comando provinciale di Catania, con il supporto dei reparti specializzati, nelle province di Catania, Messina, Siracusa, Palermo ed Udine, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dai gip del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni del capoluogo etneo a carico di 46 indagati, fra i quali 5 minorenni all’epoca dei fatti. Nei confronti dei minorenni indagati il gip ha disposto il trasferimento in una comunità per due di loro e quello in un istituto penitenziario per gli altri tre. L’accusa è di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso. L’operazione è stata ribattezzata «Malerba». Imponente il giro d’affari illecito, stimato in circa 240.000 euro al giorno, prevalentemente destinati al sostentamento degli associati e al mantenimento dei detenuti mafiosi e delle loro famiglie, garantito dai circa 2.500 clienti giornalieri, alla ricerca di cocaina, crack, hashish e marijuana.