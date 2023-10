ConfcommercioFvg Exxx…Polzive!!! Per frenare l’emorragia di iscritti il galleggiatore Da Pozzo riapre, dopo 10 anni, la sede di Codroipo. Un carnico e due cortigiani rivieraschi decideranno le sorti del terziario locale. Il Medio Friuli senza dignità e senza mandamento.

Circa una decina di anni fa, a causa di alcuni iscritti che infastidivano l’ascesa del più longevo presidente del sistema economico friulano, il sughero tolmezzino Giovanni Da Pozzo (riconfermato alla guida della CCIAA Pn-Ud, totale 21 anni!), i vertici dell’associazione decisero di chiudere la sede del mandamento di Confcommercio di Codroipo. Nel concetto razionalista del tolmezzino, la periferia doveva muoversi e avvicinarsi al capoluogo centralizzando tutto sulla mastodontica sede di Tavagnacco. L’operazione, che doveva contenere un profilo affaristico immobiliare ad oggi fallito, non portò ai risultati sperati. Pertanto, dopo l’emorragia di iscritti e il costoso e disastroso esperimento, in Confcommercio tentano di correre ai ripari ritornando sui passi perduti e riaprendo una sede a Codroipo dove una volta c’era il mandamento. Infatti, quello del Medio Friuli oggi non c’è più. Evaporato. Le politiche centraliste ne hanno decretato la fine che si tenta di rivitalizzare. Tuttavia, l’inaugurazione della nuova sede celebrata ieri sera ha avuto il sapore di uno schiaffo alla città della provincia più importante dopo il capoluogo. Il commercio codroipese dovrà sottostare alle disposizioni del presidente di Confcommercio della Bassa Friulana Antonio Della Mora e del vice presidente Alessandro Tollon che è di Lignano. Il presidente Da Pozzo, da vent’anni alla guida della compagine, è carnico. A risolvere e proporre margini di sviluppo del settore nei comuni di Sedegliano, Codroipo, Camino al Tagliamento e dell’area, saranno chiamati i lagunari del mandamento rivierasco che dovranno tentare di recuperare anche gli iscritti perduti.