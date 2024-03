UdinePolveriera Exxx…Polzive!!! Cortesie per gli ospiti: Il presidente della Casa dell’Immacolata, portafoglio a destra e cuore a sinistra, concede il campetto di calcio ai migrantes fino alle 4 del mattino. Nessun controllo. Urla e schiamazzi. Sicurezza zero. Sindaco e assessore ignorano. Video da serie A.

Il video è stato girato stanotte fra le 3 e le 4 circa. Ai minori non accompagnati, che rientrano quando vogliono, è concessa la partitella prima di coricarsi. La residenza oggetto delle riprese è quella di via Chisimaio dell’infelice Fondazione Don De Roja il cui presidente Vittorino Boem, concede ai ragazzini ogni conforto. Anche la disponibilità del campetto alle 4 di notte. Gli affari sono affari e diporre di 71 posti da destinare all’accoglienza permette ai manovratori di fare la bella vita alle spalle dei poveri cittadini. I residenti sono disperati. Ieri sera non è intervenuto nessuno. I riflettori erano accesi e la partitella è andata avanti per più di mezz’ora. Sindaco e assessore se ne sbattono. Udine terzomondista, arresa di fronte a 4 pischelli che agiscono indisturbati a carico dei contribuenti. Paga Pantalone. Udine Caracas.