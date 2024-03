ForniElettorali Exxx…Polzive!!! A quali risparmi si riferisce la Lega quando parla di allineamenti? A Forni di Sopra gli euri corrono come noccioline: stanziati 100mila neuri solo per gli arredi del mostro municipio da 5,3 milioni di euri. Tre candidati sindaco per la perla della sprekopolis friulana. Lega frantumata.

A quale sindaco toccherà il compito di completare una delle più grandi sprekopolis mai viste prima in Carnia? Il grande sogno del sindaco uscente Marco Lenna, leghista tutto d’un pezzo, ha impegnato circa 5 milioni di euri, 10 miliardi di vecchio conio, per il mostro di cemento da costruire in una comunità di neanche 1.000 abitanti. Visto il fiume di danaro che scorre come il Tagliamento, dal conto economico risulta che per gli arredi la somma messa a disposizone è di 100mila euri!!!. Ufficio del sindaco con vista sul Varmost da 200mq. Ad oggi i candidati sono tre: l’uscente Lenna, vice segretario provinciale della Lega Udine; il professionista Fabrizio Bellina e Iginio Coradazzi. La singolarità di queste elezioni è quella che la Lega si presenta profondamente spaccata visto che l’ex vice sindaco leghista Lorenzo Antoniutti si è dimesso per incomprensioni col sindaco lo scorso anno e non ha manifestato l’intenzione di sostenere Lenna alle prossime elezioni. Il terzo incomodo invece ha pronto un petardo che farà esplodere in campagna elettorale: Qual’è lo stato di gestione della società idrelettrica fornese, partecipata dal comune col 51% delle quote, e che è molto attiva sui concorsi per i posti di lavoro? Veleni sulla più grande mangiatoia carnica.