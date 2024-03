Putin. Parla la nipote di Krusciov

La studiosa di relazioni internazionali della New School di New York: “Lui vince, ma la Russia perde perché la spinge verso l’isolamento globale. Sta dimostrando che siamo i barbari. Il sangue chiama altro sangue, e la repressione più repressione”. È cupa l’analisi di Nina Krusciova su cosa ci aspetta dopo la rielezione di Putin. La nipote del leader dell’Urss protagonista della crisi dei missili a Cuba con Kennedy, professoressa di Relazioni internazionali alla New School di New York, è convinta di una cosa: “Dai miei studi sul totalitarismo sovietico ho imparato senza alcun dubbio una lezione: i dittatori non indietreggiano mai”.