OperaOmnia Exxx…Polzive!!! La Corte d’Appello di Trieste conferma la condanna per calunnia nei confronti del titolare della “Omnia Immobiliare” all’ex sindaco di Codroipo Marchetti e all’ex direttore dell’Asp Moro Battiston.

La sentenza è stata pronunciata stamattina dal presidente del collegio dei magistrati della Corte d’Appello di Trieste, Fabrizio Rigo. L’ex sindaco di Codroipo Fabio Marchetti e Valentina Battiston, ex direttore generale dell’asp Moro, erano stati condannati dal Tribunale di Udine a 2 anni di reclusione per calunnia nei confronti di Giony D’Angelo, titolare della “Opera immobiliare” di Udine e difeso dall’avvocato Mattia Tomasetti, cui la coppia si era rivolta per l’acquisto di una casa. La sentenza di primo grado risaliva al 28 settembre del 2022. Gli imputati erano difesi dall’avvocato Maurizio Conti. Da ricordare che in primo grado non erano state concesse le attenuanti generiche, proposte in primo grado dal Pm, poiché l’avvocato di Giony D’Angelo, Tomasetti, non aveva ravvisato alcuna forma di rimpianto in merito alle affermazioni contestate. Marchetti e Battiston avevano denunciato per truffa il titolare dell’Agenzia Immobiliare di Udine, la Procura di Udine aveva chiesto e ottenuto l’archiviazione. A quel punto è scattata la denuncia del D’Angelo che ha portato alla sentenza di condanna per calunnia di Marchetti e Battiston confermata oggi anche in Appello.