UdinePolveriera Exxx ..Polzive!! Alla Fondazione Don De Roja accadono strani episodi. Per evitare una lotta tra bande alcuni ospiti devono essere trasferiti.

La struttura intestata a Don De Roja di Udine che ospita circa 70 minori stranieri non accompagnati (valore dell’appalto 80€ cadauno) é finita di nuovo sotto i riflettori delle Forza dell’Ordine. Stamattina alcune auto della Polizia erano parcheggiate all’esterno. Si notava anche un pullman di trasporto persone. Per i residenti un fatto anomalo. Chi devono trasferire? E per quale motivo alcuni ragazzi sarebbero stati “segnalati”? La situazione non é semplice e tutto va ricondotto alle modalità di gestione della struttura di via Chisimaio. Educatori che non educano, sorveglianza elastica, presidenza pilatesca (Boemo Vittorino). Chi soccombe a questo stato di cose dove una struttura di accoglienza rischia di trasformarsi in una polveriera sono i friulani costretti a subire le scorribande dei giovani senza controllo.