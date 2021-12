UdineMosul Exxx…Polzive!!! In città la Polizia Locale fa ponte. La Guardia di Finanza ferma 5 persone in Borgo Stazione. A che serve il presidio di via Leopardi?

Oggi nel quartiere di Fratelli d’Italia-Atreju di Udine, le palle devono esser roteate a velocità supersonica. A che serve il presidio di via Leopardi? a che servono 2 cani pastore e quattro educatori pagati da pantalone se le bestie restano in garage? BenitoRemix sotto pressione.

L’estate scorsa gli annunci di Vestaglia e la corte di scappati di casa, rasentavano la commozione se confrontato con l’inutilità della misura che emerge in questi giorni. Poco fa la Guardia di Finanza di Udine ha effettuato numerosi controlli nel quartiere meno sicuro della città. In seguito a un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno eseguito una serie mirata di interventi nell’area della stazione fermando e identificando 5 persone trovate in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana. L’attività è stata svolta dai Baschi Verdi del Gruppo di San Giorgio di Nogaro e dai militari del Gruppo di Udine, con il supporto di una unità cinofila antidroga. Gli sceriffi, agli ordini dell’impaurito Del Longo erano altrove. Forse sul sofà viste le condizioni meteo.

Le Fiamme Gialle hanno controllato 15 esercizi commerciali e 52 persone nel quartiere della stazione, verificando il corretto adempimento delle prescrizioni in materia di certificazione verde. Questo l’impegno delle Fiamme Gialle. Per quanto riguarda gli svalvolati della Polizia Locale, sembra che il comandante Del Longo, l’abusivo vice Cisilino, lo sceriffo Ciani e i due cani pastori, facciano ponte. Perché pagarli? Dal canto loro, i baschi verdi pedalano e, sempre oggi, hanno sequestrato all’interno di un esercizio privato di Pradamano 7 apparecchiature elettroniche definite “totem” non regolari e accertata un’imposta evasa pari a Euro 460.000.

Di fronte a queste brillanti operazioni, resta misteriosa la funzione del presidio fortissimamente voluto dai BenitoRemix. Perchè pagarli?