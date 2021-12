ManicomioFriulano Exxx…Polzive!!! Il trio Fo.La.Sca. e le comiche natalizie: Nulli i bandi dei locali vincolati dalle Belle Arti. I bulletti sputtanano il Friuli.

I tre – Fontanini, Laudicina, Scapin – , volevano darsi regole proprie sui beni culturali vincolati, senza interpellare il ministero, senza considerare che Udine non è una città-stato. Non è San Marino e da Trieste arriva la manganellata alla “svolta storica” annunciata in consiglio comunale un paio d’anni fa dall’assessora Laudicina.

Lo sputtanamento è clamoroso ed è sotto osservazione da Torino a Roma, passando per Trieste. I recenti bandi per la concessione dei locali vincolati dalle belle arti e istruiti dal comune di Udine, potrebbero venire annullati. Tutto da rifare a causa delle mancate autorizzazioni della Soprintendenza su ogni procedimento. Lo prescrive un dispositivo del codice dei beni culturali che richiama il rispetto di regole per che intende compiere atti giuridici in cui è necessaria l’osservanza delle condizioni e delle modalità in esso contenute. “Prima di concedere in uso locali vincolati è necessario ottenere l’autorizzazione dal ministero”. A Roma rispettano, a Udine no. Il comune, se deve concedere locazioni su immobili a vincolo di tutela, deve chiedere al ministero dei beni e delle attività culturali l’autorizzazione preventiva. A Udine i “FoLaSca” pensavano di fare i furbi. Nel caso recente dei due locali cui è stata messa a bando la concessione, Piccolo Bar e Savio, le autorizzazioni non sono state richieste e nemmeno concesse. A che titolo subentrano coloro che si sono aggiudicati il bando farlocco?

Il Trio FoLaSca mette in crisi il già devastato comparto commerciale udinese. Partite iva alla canna del gas ma la decina di assessori intasca la golosa mesata ritoccata all’insù dalla compiacente regione autonoma. Gli assessori dei comuni di 100mila abitanti (fa fede Istat del 2018), intascano 3.300 euri/mese, il vice sindaco 3.700€ e il sindaco 6.800€/mese. A quest’ultimo è assicurato un bonus di rimborso spese forfettario mensile di 850 euri che fa salire il corrispettivo a 7.650€. Mangiatoia Friuli. Bandi sub judice.