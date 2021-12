GoriziaElettorale Exxx…Polzive Le macerie di Udine in soccorso del frastornato Rudy. L’assessora Manzan annuncia il sostegno per il bis del sindaco.

Accade anche questo. Un esponente della giunta più pericolante del Friuli va in soccorso di quella ormai evaporata di Gorizia. Si tratta dell’assessora Giulia Manzan, quota Autonomia Responsabile, che a Udine è assessora senza nessun eletto. In questi giorni di turbolenze politiche, la Manzan ha trascinato i vertici locali e nazionali a Gorizia per annunciare il supporto al sindaco Ziberna e la presentazione di una squadra per le prossime elezioni. Rudy è sulla graticola, fresco di sfiducia su un documento di bilancio e nel giro d’aria di una mozione di sfiducia. I numeri parlano chiaro, la sua squadra oggi si ferma a quota 19 voti. In questo senso, e forse con un pizzico di spregiudicatezza, l’assessora di Udine ha lanciato l’àncora di salvezza al sindaco. Ziberna può contare sull’appoggio di Maurizio Lupi, Arianna Bellan, il neo consigliere comunale di Trieste Mirko Martini e Renzo Tondo. La fase sperimentale è ormai tramontata ora è Giulia Super.