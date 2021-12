BurrascaNoVax Exxx…Polzive!!! Ai salviniani friulani gli son girate le palle. Per conto di chi parla Stefano Teghil: “Riccardi dimettiti. In due anni non hai ancora capito cosa fare”.

«Assessore Riccardi si dimetta». Firmato Stefano Teghil, non proprio un leghista qualsiasi. Perchè e per conto di chi parla il consigliere comunale di Varmo? che, rispetto al vice presidente aggiunge «…conosco molto bene questa persona, abbiamo lavorato per alcuni mesi in Provincia di Ud, per questo mi permetto di fare questa dichiarazione…».

Stefano Teghil, leghista della prima ora, già assessore provinciale all’ambiente, regista della vittoria di Fausto Prampero alle comunali di Varmo dello scorso anno e attualmente consigliere comunale, ha scelto la festa dell’Immacolata per tuonare contro l’assessore alla sanità del Friuli Venezia Giulia. Uno sbrego che va letto in chiave tutta interna al Carroccio, quella che contiene al suo interno diverse sfaccettature rispetto alla teoria SiVax di Fedriga. Teghil è un salviniano a iniezione diretta e sostenitore della linea Borghi e di molti altri leghisti assai critici rispetto all’ideologia vaccinatoria. L’esponente leghista non le manda a dire e sceglie la rete per fare partire un rumoroso petardo contro il vice presidente: «ASS. RICCARDI SI DIMETTA! Alcune considerazioni: siamo una delle regioni col più alto tasso di vaccinati una regione con basso indice di abitanti una regione che non ha metropolitane, ergo posti potenzialmente pericolosi per i contagi, una regione dove i cittadini rispettano scrupolosamente le regole – osserva Teghil – MA SIAMO: la prima regione ritornata in zona gialla la prima regione che ha anticipato l’avvio del super Green Pass la prima regione che rischia la zona arancione – prosegue il leghista – PROBABILMENTE QUALCUNO HA SBAGLIATO QUALCOSA. – l’intemerata prende la piega friulana per ricordare che – Riccardi tu ses come Speranza, in 2 ains no tu as encjemó capit se fa!!!». Che, tradotto in volgare, significa: Riccardi, sei come Speranza, in 2 anni non hai ancora capito cosa fare. Teghil ribadisce: «FORSE LE DIMISSIONI SONO DOVUTE».