ManganelloAtreju Exxx…Polzive!!! I BenitoRemix friulani protagonisti al Natale dei manettari. 8 dicembre, omaggio a Junio Valerio Borghese.

A Roma, nei paraggi del Cupolone, è in pieno svolgimento la festa dei BenitoRemix italici intestata ad Atreju e che ha visto i friulani come assoluti protagonisti sul palco. Il giorno dell’inaugurazione il deputato Walter Rizzetto ha consegnato allo zio di Chico Forti il premio Areju2021 e ieri il capogruppo al Senato, Luca Ciriani, ha tracciato la linea di opposizione al governo Draghi. Nel mezzo, la notifica al direttore di questa testata di una querela da parte dell’assessora di Fratelli d’Italia del comune di Udine, la nota poltronara Silvana Olivotto. La signora è stata sistemata nella giunta Fontanini solo perchè donna. Nessun merito e i fatti lo dimostrano. “L’inutile” ha fatto sapere di voler chiedere il carcere per il giornalista. Alla festa di Areju, malgrado il titolo accattivante sul Natale dei Conservatori, non sono mancati i nostalgici dei bei tempi andati: L’8 dicembre del 1970 un battaglione della guardia forestale e alcuni ex paracadutisti si avviavano in auto verso la sede del ministero dell’Interno, mentre altri uomini si dirigevano verso la sede della Rai di via Teulada e altri ancora verso il ministero della Difesa. Il loro obiettivo era prendere il potere in Italia con un colpo di stato, mettere al bando il Partito Comunista e instaurare un nuovo regime di destra. Il piano non fu mai portato a termine, nonostante gli uomini fossero arrivati fin dentro al Viminale, la sede del ministero dell’Interno. Non ci sono informazioni certe su questo passaggio, ma sembra che a un certo punto sia arrivata una telefonata che spinse Junio Valerio Borghese, l’ideatore del colpo di stato, a ordinare di sospendere l’azione e fermare tutto. Circa 200 uomini tra paramilitari, forestali ed ex paracadutisti ripresero quindi le proprie auto e se ne tornarono a casa. “Tornarono a casa”.