NoGottyNoParty Exxx…Polzive!!! E’ ufficiale Fontanini porta sfiga: Luca Gotti licenziato dall’Udinese Calcio. Clamoroso il party del marzo scorso in piena pandemìa

La settimana scorsa, allo stadio Friuli, per i 125 anni della società bianconera era apparso il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Tutti lo evitavano o si toccavano basso. Quello che stava più alla larga dal sindaco era l’allenatore Luca Gotti l’idolo dei festajoli friulani.

Da stasera, mister Luca Gotti non è più l’allenatore della squadra friulana. “Udinese Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dalla guida tecnica della prima squadra. Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per le annate vissute insieme. Il Club augura a Gotti le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”. Questo il comunicato ufficiale diramato dopo il summit convocato in serata da Gino Pozzo, rientrato per l’occasione a Udine. Gotti lascia l’Udinese dopo averla guidata, da primo allenatore, in 83 partite di campionato, in cui ha ottenuto 23 vittorie, 25 pareggi e 35 sconfitte.

Per gli irregolari di Leopost, la figura dell’allenatore resterà impressa nelle pagina più colorite del Friuli. Nel marzo scorso era stato beccato, in piena pandemìa, a fare casino durante un party riservatissimo a casa di amici in via Marangoni. Erano bei tempi tant’è che i birbanti sul taccuino registravano: Leopost 8 marzo.

“Luca Gotti non è solo allenatore dell’Udinese Calcio è anche pedagogo. Da qui il suo appeal con la squadra e i successi di questi ultimi incontri. Quello ottenuto sabato scorso contro il Sassuolo certificava la bontà del lavoro svolto. Per questo motivo, alcuni tifosi hanno organizzato l’altra sera una festa privata in un appartamento di via Marangoni a Udine, per celebrare il grande allenatore che non ha voluto mancare al Party. Solo che gli schiamazzi devono aver fatto girare i gingilli ai vicini che hanno chiamato le forze dell’ordine. Si trattava di un Virus-Party in piena regola con un assembramento di festatanti oltre i limiti di legge consentiti. Circa una decina di persone ha partecipato al PartyBianconero. Tutti Multati. Compreso Gotti, il pedagogo Gotti”.