PalminaPalmarina Exxx…Polzive!!! L’ex sindaca di Ruda colonizza Palmanova. Stasera la cocca del “sindaco” Martines festeggia in pizzeria lo scambio elettorale. I nomi.

Silva Savi cocca del “sindaco” Martines ha convocato per stasera, in una pizzeria del centro palmarino, i colleghi giornalisti dell’Agenzia Regione Cronache per festeggiare l’arrivo della nuova presidente dell’Asp: Palmina Mian. Ospite d’onore il vice sindaco facente funzioni di sindaco, Francesco Martines.

Palmina è stata sindaca di Ruda ed è attualmente insegnate educatore per la cura e la dimensione cognitivo-relazionale al Cammp di Latisana.

Come anticipato da Leopost e dopo settimane di contorsioni e bilanciamenti elettorali, il ducetto del Pd della Bassa Friulana ha sottoposto a Giuseppe Tellini il decreto di nomina di Palmina Mian a presidente del consiglio di amministrazione dell’ASP Ardito Desio. Finalmente anche Palmanova, dopo Latisana e Cordenons, potrà contare sul rinnovato Cda. Il “vice sindaco” Tellini ha nominato anche i componenti del Consiglio che sono: Carla Severini e Rita Dose in quota comune Palmanova e Cristina Perusin e Rino Paviotti in quota comuni di: Trivignano, Gonars, Chiopris Viscone, Santa Maria la Longa, Visco, Bagnaria Arsa, Bicinicco. Il decreto è stato firmato ieri.

Il primo atto del nuovo Cda sarà quello di nominare il nuovo direttore, oppure confermare l’uscente Flavio Cosatto.

La nomina di Palmina Mian ha scatenato, negli ambienti dei democratici progressisti friulani, un polverone atomico. L’ex sindaca rientra nel cerchio progressista più sbilanciato a sinistra, quello di Serracchiani, una mossa strategica, funzionale al vice sindaco Martines che, attraverso la mobilità di queste pedine si sta preparando alla madre di tutte le elezioni. Regionali 2023. Il ducetto dimostra di anteporre gli interessi personali a quelli dei cittadini. Palmarini presi per il culo e invasi da amministratori esterni. Ora si attende di valutare il compenso del presidente e dei consiglieri. Poi il risarcimento elettorale. Palmanova infetta, regione malata.