PolverieraPalmanova Exxx…Polzive!!! Palmarini ostaggio del ducetto Dem. Una consigliera comunale incompatibile. Kovatsch presiede 2 case di riposo. Spunta il nome di Palmina Mian.

Martines baratta Palmanova con Ruda. Palmina Mian, ex sindaca di Ruda sarà la nuova presidente dell’ASP Ardito Desio.

La forza del cambiamento annunciata in campagna elettorale dal vice sindaco Tellini è concentrata nel sistema spartitorio che il ducetto siciliano sta elaborando in queste ore e che paralizza i comuni di Grado, Ruda, Palmanova e quelli che rientrano nella quota di partecipazione dell’Asp “Ardito Desio”. Il mancato rinnovo del Cda dell’Azienda ha già creato un precedente giuridico molto grave. Si tratta della neo eletta consigliera comunale Eleonora Papa. A causa dei molteplici capricci del “sindaco” Martines (ducetto siciliano), l’eletta si trova clamorosamente nello stato di incompatibilità risultando ancora nella condizione di consigliera del Cda della Casa di Riposo di Palmanova. La maggioranza fa finta di nulla visto che la giunta, per accontentare i pretendenti, è stata allargata da 5 a 6 assessori. Tuttavia l’attesa delle decisioni di Martines, sta disorientando anche i gradesi che non capiscono come possa il loro neo sindaco, Claudio Kovatsch, quota centrodestra, esercitare il ruolo di “presidente” anche della Casa di Riposo Casa Serena della località turistica. Il sindaco-pensionato di Grado si trova nella duplice condizione giuridica di rappresentare, contemporaneamente, due organi politici di strutture sanitarie: quelle di Grado e di Palmanova. Vieppiù che Casa Serena si trova nella drammatica situazione di circa un centinaio di persone, fra degenti e operatrici sanitarie, colpite dal Covid. L’assessora alla sanità gradese è l’ectoplasma Raffaella Marin.

Le ragioni di questa incasinatura amministrativa risiedono tutte nelle triangolazioni e magheggi che il ducetto siciliano sta elaborando per sistemare col bilancino i suoi portatori di voti da infilare nel rinnovato Cda dell’Azienda Ardito Desio di Palmanova. Dopo aver bruciato il nome di Nassimbeni, spunta quello di Palmina Mian, già sindaco di Ruda e nelle grazie del “sindaco” di Palmanova Martines per via degli ottimi uffici che la Mian mantiene coll’ex sindaco di Bagnaria Arsa Cristiano Tiussi. La Mian è entrata recentemente nella deputazione del Consorzio Bonifica Pianura Friulana. Gli incastri vanno calibrati giacchè gl’interessi personali vengono prima degli statuti e delle norme regionali. Palmanova Bella Ciao. Chiopris Viscone, Gonars, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Visco, Trivignano Udinese e Santa Maria la Longa, possono attendere. Il ducetto Dem sta pianificando la campagna elettorale del 2023.