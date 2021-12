ManettariAtreju Exxx…Polzive!!! A Roma Rizzetto celebra Chico Forti. A Udine un’assessora di Fratelli d’Italia invoca il carcere per i giornalisti.

Si è aperta poco fa a Roma la festa d’apertura di Atreju classico appuntamento timbrato Giorgia Meloni. Una situazione grottesca e densa di ipocrisia ha riempito l’edizione 2021 che ha visto sul palco il segretario regionale dei Patrioti del Friuli Venezia Giulia, Walter Rizzetto consegnare allo zio di Chico Forti il premio Atreju21. Chico Forti era stato rinchiuso nel carcere di Miami per circa 20 anni. Accusato dalla polizia della Florida di frode, circonvenzione d’incapace e concorso in omicidio. Dovrebbe rientrare in Italia in questi giorni. I nostalgici del manganello hanno consegnato stasera allo zio di Chico Forti il premio Atreju dell’edizione 2021. L’assurdità dei meloniani è certificata da due friulani che sono stati i veri protagonisti di questa prima giornata sulla dorsale Udine-Roma. Mentre Rizzetto faceva finta di fare garantista sul palco sotto il cupolone, a Udine, al direttore di Leopost, veniva notificata la querela per diffamazione da parte dell’assessora “di risulta” di Fratelli d’Italia, Silvana Olivotto. La poltronara udinese non si è limitata a circoscrivere la querela nella cornice di sua competenza, bensì ha fatto aggiungere una pretesa in linea col manganello simbolo del partito che rappresenta, ovvero che “l’eventuale giudicante consideri la pena detentiva e non solo quella pecuniaria”. Il tintinnar di manette che affascina i Benito Remix è più aderente al travaglismo pentastellato che a un partito di centrodestra. C’è da sperare che ritornino il più presto possibile da dove sono venuti.