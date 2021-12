CaligoPalmanova Exxx…Polzive!!! Martines congela le nomine del CDA dell’Asp Ardito Desio: Il sindaco di Grado è ancora presidente. Tellini stordito.

Chi sono i camerieri graditi al vicesindaco con funzioni di sindaco che siederanno nell’appetitoso consiglio della casa di riposo Ardito Desio? E’ un giallo dipinto di strane triangolazioni quello che si staglia su piazza grande a Palmanova. In merito, nulla è stato ancora deciso. A norma di statuto, il Cda dell’Azienda dovrebbe essere rinnovato entro il 45° giorno dall’insediamento degli organi del Comune di Palmanova. Sono passati oltre 60 giorni e il presidente del Cda risponde al nome del sindaco del comune di Grado: Claudio Kovatsch, area centrodestra e sostenuto dalla Lega. Un congelamento inspiegabile che rimanda a un sospetto lavorìo di complesse trattative sottobanco da parte del “sindaco” Martines che usa la struttura per anziani come bacino elettorale. Sono 5 i componenti del cda che dovranno essere di suo gradimento per spremerli fra due anni in campagna elettorale per le regionali. Il vicerè Tellini è imbambolato, costretto ad attendere i capricci del suo capo. La rosa dei 5 amministratori è così suddivisa: 3 consiglieri in quota comune di Palmanova e 2 in quota comuni di Chiopris Viscone, Gonars, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Visco, Trivignano Udinese e Santa Maria la Longa. Quali interessi si nascondono dietro queste nomine? A onor del vero, secondo i rimbalzi che giungono dagli altri comuni, a Latisana il sindaco Lanfranco Sette ha già ufficializzato il nuovo assetto dell’Asp Umberto1°. Il rinnovato Consiglio di Amministrazione è così composto: Presidente dott. Enrico Cottignoli, consiglieri: Francesco Zanin, Marco Candotti, Luca Menegaldo e Armanda Gruer. Stessa rapidità per nominare gli amministratori dell’Azienda di servizi alla persona di Cordenons, in provincia di Pordenone. Il sindaco Delle Vedove, eletto il 4 ottobre e in base allo statuto che impone il rinnovo dei nuovi consiglieri (entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale), ha nominato i signori: Busiello Carmine, Dalla Marta Davide, De Benedet Jessica, Sartori Angelo e Zancai Angela, componenti il C.d.A. della A.S.P. “Arcobaleno”.

A Palmanova si attendono invece i capricci del ducetto locale che dovrà selezionare le sue pedine sulla base delle capacità di scambio elettorale. Palmanova infetta, regione malata.