TramontoFriulano Exxx…Polzive!!! Michela Del Piero vende la Civibank alla Sparkasse di Bolzano. Sarà il primo gruppo bancario del NordEst. Chieste le dimissioni del direttore della banca friulana Mario Crosta. Il caso Lega.

Friulani coglionati. Il Comitato dei dipendenti della Civibank ha chiesto per domani un incontro urgente con il direttore Generale, Mario Crosta.

La presidente sta negoziando la vendita del patrimonio storico, culturale, sociale ed economico del Friuli all’Alto Adige. Cosa diranno ora i vertici di Friulia cui Del Piero aveva chiesto il sostegno alla presidente Federica Seganti?

Sparkasse ha ufficializzato un’offerta di acquisto sulla Banca di Cividale, di cui detiene già il 17%. Il consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Bolzano, presieduto da Gerhard Brandstatter, razziando il Friuli punta a diventare il primo gruppo bancario del NordEst con sede in Alto Adige. Friuli coglionato.

Il nuovo gruppo potrà contare su un totale di bilancio a livello consolidato superiore a 16 miliardi di euro e un totale di masse amministrate pari a 26 miliardi di euro. Sparkasse vuole assumere una partecipazione di controllo in Banca di Cividale Spa con l’offerta pubblica di acquisto totalitaria per contanti sulla totalità delle azioni CiviBank e dei warrant detenuti da coloro che erano azionisti di CiviBank prima dell’ultimo aumento di capitale.

Le avvisaglie che alla presidente Del Piero interessasse ben poco della banca del territorio, erano emerse nel giugno corso quando spuntarono i dettagli della trasformazione in Spa: Il Diritto di Recesso era stato esercitato da 1.788 soci e azionisti, pari al 10,89% del totale, per un importo in Euro di 12.983.625,60. Di pochissimo inferiore alla cifra fissata per la trasformazione: 13.000.000 di euri. La presidente Del Piero disse: ”Per noi, e per il territorio, è un passaggio importantissimo, e il successo della trasformazione ci riempie di orgoglio”. Di quale successo parlasse, lo sapeva solo lei. In quel tempo a Leopost giunsero testimonianze allucinanti rispetto al diritto di recesso negato a moltissimi soci.

Tornando alla vendita, il prezzo di offerta è di 6,50 euro per azione e di 0,1575 euro per ciascun warrant. Il prezzo per azione offerto incorpora un premio del 22,64% rispetto alle quotazioni del periodo decorrente dal 15 ottobre 2021 al 3 dicembre 2021 su Hi-Mtf e del 21,02% rispetto alla media dei prezzi degli ultimi 12 mesi su Hi-Mtf.

Al 30 giugno 2021 Sparkasse e Civibank avevano rispettivamente 1.271 e 583 dipendenti mentre il numero di filiali era rispettivamente di 107 e 64. La banca di Bolzano, stando alla semestrale in cui ha realizzato utili per 42 milioni, ha attivi per 11,1 miliardi, crediti per 6,5 miliardi e una raccolta totale di 11,8 miliardi. Civibank conta attivi per 5,4 miliardi, crediti per 3,4 miliardi e un raccolta totale di 4,5 miliardi.

Infine una curiosità: la Sparkasse di Bolzano era stata oggetto nel 2018 di una “ricognizione” da parte delle Fiamme Gialle e degli ispettori e tecnici di Bankitalia: gli inquirenti indagavano su un investimento di 3 milioni di euro diretto verso il Lussemburgo e fatto rientrare in modo sospetto in Italia. Si sarebbe trattato, secondo l’ipotesi degli investigatori, di una somma di denaro riconducibile a esponenti della Lega inviati all’estero per evitarne il sequestro da parte delle autorità.