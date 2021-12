SpesePazzeFvg Exxx…Polzive!!! La Corte d’Appello di Trieste alleggerisce le condanne di Moretton, Bucci, Tononi, Pedicini e Galasso. Come spendevano i soldi pubblici?

Rimodulate sensibilmente le condanne contro 5 ex consiglieri regionali finiti davanti al Tribunale per l’uso allegro e disinvolto di soldi pubblici. I fondi che i partiti ricevevano per attività politica, venivano usati da alcuni consiglieri per viaggi, profumeria, bigiotteria, alberghi e lingerie. Le condanne di Pedicini, Bucci, Tononi, Moretton e Galasso sono state ridotte ieri in Corte d’Appello a Trieste. Come riporta “Il Piccolo”, la vicenda risale al 2012 quando il Pm Frezza istruì una clamorosa indagine che ebbe una ribalta nazionale rispetto all’uso che alcuni consiglieri regionali facevano dei soldi pubblici destinati all’attività politica. I fondi, secondo l’accusa, venivano usati per cene, profumi, gomme da neve, alberghi a Parigi e altre comodità. Dopo oltre 10 anni di indagini, i giudici hanno attenuato le condanne per peculato all’ex capogruppo del Pd Moretton che riduce la pena di 2 anni e 6 mesi, a 11 mesi e 10 giorni. L’ex consigliere triestino del Pdl Tononi la cui condanna è stata stabilita in 1 anno 2 mesi e 10 giorni. L’ex consigliere regionale e assessore di Trieste Bucci (che è stato costretto a dimettersi), condannato a 1 anno 6 mesi e 10 giorni rispetto alla condanna precedente di 1 anno 8 mesi e 20 giorni. Per l’ex consigliere Pedicini, anche lui del Pdl, la condanna è stata fissata in 1 anno e 10 mesi. Ridotta di 10 giorni. Per Galasso, ex capogruppo del Pdl in consiglio regionale, la condanna è passata da 2 anni e 8 mesi, a 10 mesi e 6 giorni. Luca Ponti, avvocato difensore di Galasso e Moretton ha annunciato ricorso in Cassazione affinchè venga riconosciuta l’inoffensività delle condotte.