UdineMosca Exxx…Polzive!!! In Friuli peggio che in Russia: Negato al comitato contro i passaggi a livello di via Cividale il diritto a manifestare. Stasera discussione in consiglio

“Disturbo ai luoghi e al decoro della città”. Con questa motivazione, scrive Mansi, l’autorità di pubblica sicurezza di Udine ha negato il permesso a manifestare ai rappresentanti del Comitato. Non era mai successo prima. E Mansi, uno degli animatori che denuncia lo scandalo dei passaggi a livello in via Cividale, è amareggiato. I Consiglieri comunali Bertossi, Liano, Rizza, Pirone, Capozzi, Scalettaris, Patti, Marsico e Venanzi hanno proposto un consiglio comunale straordinario per discutere sulla “Situazione attuale e previsioni future relative alla dismissione dei passaggi a livello nella zona est di Udine e in particolare ai recenti avvenimenti del blocco del passaggio a livello di via Cividale in presenza di un’ambulanza che ha dovuto attendere in coda per circa mezz’ora“. Il Comitato contro i passaggi a livello ha raccolto oltre 2.000 firme. Scrive Mansi :

A Martines, Venanzi, Pirone, Liano, Pellegrino, Bertossi e altri. Sono allibito, senza parole. Nel nostro tempo, in cui a dominare sono sempre piu consumatori e sempre meno cittadini, essere riuscito a mettere insieme circa 20 cittadini desiderosi di manifestare pacificamente e democraticamente sotto la Loggia del Lionello, in occasione del consiglio comunale straordinario sui passaggi a livello, e’ una cosa rara e unica. La schiena ti si piega in due, il lavoro del convincimento è faticoso e duro, la partecipazione sempre più rara e frustrante. Ebbene, ricevo stamane il diniego della Digos a manifestare con fogli di carta e qualche cartello appeso al collo. Non e’ colpa della Digos, fanno il loro lavoro. Dai tempi di Platone a intere generazioni di uomini e donne si e’ insegnato che democrazia vuol dire manifestare i propri pensieri ed in particolare dissentire. Io sono solo un cittadino, posso solo provare tanta tristezza. Un caro saluto…noi ci saremo lo stesso muti e silenziosi.