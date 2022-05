AlpinoMaialino Exxx…Polzive!!! In consiglio comunale a Trieste infuria il caso Rimini. Le Iene rincorrono Dipiazza. Chieste le dimissioni. Il sindaco: “Non devo chiedere scusa a nessuno”.

La temperatura è ormai fuori controllo. E Trieste arde. Arde di puledrismo scatenato dalle parole che il sindaco Dipiazza ha detto a Telequattro a proposito delle presunte molestie denunciate da alcune donne all’adunata di Rimini. E’ passata una settimana ma la burrasca non si arresta. E stasera in consiglio comunale è venuto giù tutto. In mattinata in piazza Unità d’Italia è sbarcata anche una troupe de “le Iene”. Il sindaco non ha risposto, ha solo detto: “Io non devo chiedere scusa a nessuno”.

Durante il consiglio comunale il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha risposto alle opposizioni che gli chiedevano un passo indietro rispetto a quanto detto su Telequattro a proposito delle presunte molestie all’adunata degli Alpini. Il consigliere comunale Francesco Russo ha letto in aula i passaggi dell’intervista del sindaco: “Ho ripetuto le parole del sindaco sperando che riascoltandole si accorga della gravità di quanto detto… Chiedo al sindaco: si rende conto che questo un linguaggio che sarebbe triste in privato, che se i miei figli ci provassero a casa mia…, ma che è imbarazzante per i cittadini che sono tutti rappresentati da lui anche se non lo hanno votato?”. Secondo Russo, il sindaco “non capisce che per fortuna il rapporto fra uomini e donne è cambiato e lui dovrebbe dare il buon esempio, non capisce che siamo di nuovo sulle prime pagine di tutta Italia per l’ennesima gaffe di un Sindaco che ormai non è più spiritoso ma imbarazzante”. Russo ha invitato l’amministrazione a “chiedere scusa”. La replica non si è fatta attendere: “Per me gli alpini rappresentano i miei valori. Quali sono i miei valori? Patria, famiglia, lavoro, l’educazione, il senso civico. Allora sentire che una donna si è sentita violentata perché le han detto che ha un bel paio di gambe, o un’altra perché è stata baciata sulla guancia…”. La consigliera del Movimento 5 Stelle Alessandra Richetti insiste sulla richiesta di scuse: “Se valuta che le parole usate durante la trasmissione possano ritenersi per lo meno incaute e inappropriate per un primo cittadino e anche in virtù della risonanza nazionale, sono doverose delle scuse ufficiali a tutte le donne, e alle associazioni”. Dipiazza: “Io non devo chiedere scusa a nessuno, ho espresso una mia opinione. Ho letto sui giornali che volevano sospendere l’adunata degli alpini a Udine e questa sì che è una vergogna, perché gli alpini portano avanti valori importanti. E dopo queste associazioni (Nonunadimeno ndr)… Fa parte della politica, ogni giorno leggiamo su giornali di questi attacchi. Sono orgoglioso di essere il sindaco della mia città, orgoglioso di aver difeso gli alpini, ho ricevuto stime straordinarie da parte loro. Non devo chiedere scusa a nessuno”. In fase di replica i consiglieri di opposizione hanno fortemente stigmatizzato la posizione del primo cittadino. Nicolini ne ha chiesto le dimissioni.