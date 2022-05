GloryToDipiazza Exxx…Polzive!!! Siamo Puledre, siamo deluse dal maschio. Mostriamo il culo perché ci dicano che è una scultura. Quante sono le denunce di Rimini? Solo una!

Dopo una settimana la temperatura sull’adunata degli alpini di Rimini è ancora molto alta. A tenere in pressione la pentola ci ha pensato il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza che a Ring su Telequattro si è schierato con le penne nere e contro l’associazione “Non una di meno” che sta cavalcando il polverone nazionale sfociato in una sola denuncia per molestie.

Ospite del conduttore Avarino , Dipiazza si è lanciato in una profonda analisi del fenomeno delle molestie alle donne (tra cui anche minorenni): «Ma stiamo scherzando? (…). Una ha detto: mi hanno detto che ho un bel paio di gambe e mi sono sentita violentata”. Non pago, ha rincarato la dose: «Si fanno degli apprezzamenti, è normale. È grave se si dice “guarda che bella quella ragazza … guarda che bel paio di … che ha quella ragazza … oppure guarda che bel fondoschiena che ha quella?” Fare queste polemiche significa fare male a tutto». E’ quello che si aspettano le ragazze dai maschietti. Ciao uomo, dove sei?

All’indirizzo di “Radiobadile@gmail.com” sono giunte alcune di mail di ragazze che non sono per niente d’accordo con l’associazione “Non una di meno”. Le donne si lamentano (vedi foto a sx): “Andiamo in palestra ogni giorno, facciamo dieta, rinunciamo ai dolci e mostriamo il culo con orgoglio, perciò ci piacerebbe che qualcuno apprezzasse”. In realtà il passaggio più clamoroso è proprio sul fatto che è andata via via scomparendo la figura del maschio corteggiatore. Si legge: “Se al bar o per strada sento qualcuno che apprezza il mio corpo, gli dico: benvenuto! era ora. Purtroppo Ormai nessuno ci calcola più. A noi donne del Nord piace andare in Meridione perché al Sud i ragazzi sono meno incasinati di quelli da Firenze in su. Ci fanno i complimenti. E la cosa ci diverte”.