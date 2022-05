E’ Morto Don Pierluigi Di Piazza. Il suo avvertimento: Non si osi usare il Vangelo per propagande razziste e neofasciste. Il ricordo di Vito Mancuso..

E’ morto nel primo pomeriggio di oggi, domenica, Pieluigi Di Piazza, fondatore del Centrro Balducci di Zugliano (Ud), aveva 74 anni. Se n’è andato uno degli ultimi “Preti di Frontiera”. La Comunità parrocchiale di Zugliano e il Centro di Accoglienza e Promozione Culturale “Ernesto Balducci” con grande dolore annunciano che ci ha lasciati don Pierluigi Di Piazza, parroco di “S.Michele Arcangelo” e fondatore del Centro. Come possiamo lasciarti andare Pierluigi, padre, fratello amatissimo, compagno di viaggio in questi lunghi anni vissuti al Centro Balducci, guida per le nostre coscienze? Ti siamo stati accanto, ti abbiamo seguito a volte con affanno perché la tua mente vivace, profonda, sempre attiva andava troppo veloce per noi, vedeva lontano.

La tua vita, vissuta perseguendo una Chiesa povera , aderente al Vangelo, incarnata nella storia, non è stata facile. Abbiamo molto spesso ascoltato la tua sofferenza. Sei stato tanto amato e tanto bistrattato per le tue idee, ma a noi resta la luce delle tue parole pacate che fanno riflettere, che scuotono le coscienze, che spingono a guardare oltre. Raccomandava alle persone che gli chiedevano un consiglio: “ Peccato è non fare ciò che si ritiene fare. Peccato è non assumersi responsabilità di una scelta che costi quel che costi”.