UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Furiosa lite in piazzale Cella: Una donna pugnala il compagno con un coltello: Ricoverato in gravi condizioni.

L’episodio è accaduto a Udine nella notte tra sabato e domenica. Protagonista della lite una coppia di domenicani che si trovava in un appartamento di piazzale Cella, angolo via Sabbadini. Dalle prime indiscrezioni pare che fra i due sia scoppiata una violenta lite poi sfociata con l’atto di violenza da parte della donna contro il malcapitato. I sanitari accorsi sul posto hanno trasportato l’uomo in ospedale che presentava diverse ferite da coltello. Le sue condizioni sono gravi. la donna si trova in stato di fermo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Indagano i carabinieri intervenuti sul posto.