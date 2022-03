UdineMarcia Exxx…Polzive!!! Cafc nella bufera: sede faraonica da 10 milioni di euri e i tubi marci. Dopo piazzale Osoppo, scoppiano i tubi in via Alessandria. A che servono 255 dipendenti e 4 dirigenti? costo 13milioni di euri-anno.

Chi si occupa della manutenzione delle condotte idriche in Friuli? I due guasti che hanno paralizzato ieri la zona nord di Udine mettono in evidenza le carenze del Consorzio rispetto alla manutenzione delle condotte. Il nodo stradale di Piazzale Osoppo paralizzato, e sospeso il servizio idrico ai residenti della zona di via della Vittoria e di Paderno.

Il dirigente che si occupa della manutenzione è il geometra Alessandro Florit. Il direttore generale del Consorzio è Massimo Battiston. Particolare da non sottovalutare, dal 1° febbraio, nel riservatissimo board del Cafc è entrato a far parte anche Marco De Rosa, uno dei protagonisti del crac Aussa Corno di San Giorgio di Nogaro. Tornando all’Acquasplash udinese, in questi ultimi mesi sono stati numerosi i casi di rotture di condotte dell’acquedotto in città, segno evidente che la manutenzione è lasciata al caso, come si è scoperto nelle perdite in via Monte Sei Busi. La sede faraonica del Cafc di viale Palmanova è costata circa 10 milioni di euri. All’ingresso, in bella mostra, sono esposte le opere dell’artista Giordano Floreancic. Tanta attenzione per gli amici, ma dei tubi nessuno si preoccupa e le perdite ricadono sulle bollette stellari che pantalone paga profumatamente. La struttura, fino a qualche mese fa, si era avvalsa perfino di un giornalista come addetto stampa pagato 1.200 euri-mese (quello del Consorzio Bonifica Friuli Centrale “costa” 5.000 euri/anno). I dipendenti, compresi i 4 dirigenti sono 255 per un costo annuo di circa 13 milioni di euri. Il Cda è presieduto da Salvatore Benigno, uomo di Zanin-Mtf come peraltro il presidente del collegio sindacale, Giuseppe Di Bartolo Zuccarello, che, da buon cacciatore di poltrone, segue i conti anche del comune di Monfalcone e di Mtf srl di Lignano per conto del il presidente Mascherin, un fedelissimo del ducetto della Delizia.

Udine Aquasplash, divertimento non richiesto pagato da pantalone spremuto fino all’osso e senza mutande. Dirigenti nell’oro.