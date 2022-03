GloryToUkraine Exxx….Polzive!!! Putin torna nel contado! I carri armati del citrullo sono impantanati nel fango e rimasti senza nafta. I soldati russi rischiano di morire congelati.

Un convoglio di carri armati e blindati lungo 40 miglia è fermo alle porte di Kiev da almeno una settimana. Senza nafta. I soldati non hanno cibo né riparo. Rischiano di morire assiderati dentro congelatori da 40 tonnellate. L’ex maggiore dell’esercito britannico Kevin Price ha detto al Mail Online che i carri armati russi diventeranno nient’altro che “congelatori da 40 tonnellate” quando le temperature scenderanno e ha affermato che le condizioni dei militari smorzeranno ulteriormente il morale dell’esercito russo. Robert Grant, un esperto di difesa senior presso la Baltic Security Foundation, ha affermato che a meno che il convoglio russo non venga rifornito di carburante e in grado di rimettersi in movimento, molti soldati dovranno arrendersi o rischiare la morte per congelamento.”Non puoi semplicemente sederti e aspettare perché se sei nel veicolo, ti uccidono. Stanno già arrivando notizie di truppe russe demoralizzate che si lamentano della guerra in telefonate intercettate a compagni e persone care”.