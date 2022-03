KataclismaEditoria Exxx…Polzive!!! L’anno inizia male per i quotidiani del NordEst: Crollo delle vendite in edicola. Boom de “La Verità”, riprendono quota gli sportivi.

Precipita pericolosamente la vendita dei quotidiani del Nord Est acquistati in edicola, la versione cartacea del giornale sta scomparendo. Secondo i dati Ads pubblicati da Primaonline, nel mese di gennaio Il Gazzettino totalizza 49.246 copie fra cartaceo e digitale e scende a 31.831 sul cartaceo. Il Messaggero Veneto cartaceo+digitale perde, rispetto al mese precedente, lo 0,74% e passa da 32.122 a 31.884 copie diffuse. Le copie vendute in edicola sono pari a 27.127. Dal gennaio 2021 al gennaio 2022, il quotidiano di Viale Palmanova ha perso il 14,47%. La tiratura di gennaio è stata di 36.024. Il Piccolo di Trieste, fra cartaceo e digitale non va oltre le 16.594 copie diffuse; mentre sono 12.633 quelle acquistate in edicola; tiratura di gennaio 16.795. L’Adige, nel mese di gennaio, ha veduto in edicola 8.988 copie. Messe assieme alla versione digitale il totale porta a 21.227. L’Arena di Verona ha una diffusione, fra cartaceo e digitale di 24.670. La versione cartacea è acquistata da 17.168 lettori. Nel complesso, il mese di dicembre presenta un significativo calo di vendite che risulta ancor più marcato se parametrato anno su anno.

Nel mese di gennaio, la testata che ha raggiunto il miglior risultato di diffusione, cartacea più digitale, è stata “La Verità” diretta da Maurizio Belpietro che ha guadagnato il 9,45% passando da 35.259 a 38.606 copie diffuse. Bene anche il Corriere della Sera che rimedia un positivo 3,56%. Risalgono i quotidiani sportivi. Soprattutto il Corriere dello Sport che guadagna l’8,51% rispetto al mese di dicembre. Per converso, “La Gazzetta” perde invece l’1,20%, passando da una diffusione complessiva, cartaceo+digitale di 97.881 di dicembre, a 96.702 di gennaio.