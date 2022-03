CervignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Il pensiero europeo nella Bassa Friulana: interdipendenza fra civiche. Asse avanguardista fra Le Fontane e Frederica Maule.

La formidabile intuizione dell’Europa è quella che gli stati si basano sull’interdipendenza. La certezza si è avuta durante la pandemìa. Lo stesso schema pare possa trovare un’inaspettata e sorprendete applicazione fra quel gruppo di cervelli in movimento che pulsa a Cervignano e che ritiene insufficiente, per il momento storico ed economico che sta vivendo la nostra regione, l’offerta di Zampar e Balducci come candidati sindaco. Per questo motivo non sono da escludere negoziati clamorosi fra Federica Maule, la più votata alle ultime comunali (364 preferenze) e Roberto Zorzenon. Il collante che unisce i due attivisti è il rifiuto a sostenere i due candidati ora in campo: centrodestra Balducci, centrosinistra Zampar. La mossa è spregiudicata ma contiene una percentuale di razionalità decisamente alta. Diversi gli elementi che giocano a favore dell’operazione: La condizione del dejà vu dei candidati di cui sopra; la capacità innovatrice di Zorzenon e Maule, la potenzialità di voti che possono conquistare; il superamento di vecchi schemi e la ricerca di formazioni elettorali in linea con la maggioranza che sostiene il governo Draghi. L’ipotesi di tre candidati sindaco a Cervignano avrebbe come conseguenza la limatura del quorum aprendo la competizione elettorale a diverse ipotesi di risultato finale.

Intanto ieri la regione ha confermato la linea nazionale delle scadenze anche in Friuli aggiungendo alcune facilità di accesso ai candidati nei comuni al di sotto dei 1.000 abitanti. I giochi sono aperti.