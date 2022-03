Domani mattina inizieranno le prove di efficienza fisica al campo Dal Dan di Paderno.

Sono ben 374 gli aspiranti ammessi (4 con riserva) al concorsone per l’assunzione di 9 agenti di polizia locale agli ordini dell’assessore putiniano Alessanddro Ciani. La commissione esaminatrice sarà composta, oltre che dal fustigatore Giulietto Dri (uno che non conosce la differenza fra PM e Giudice, vedi udienza Tribunale di Udine di ieri…), anche da Giudici di gara della Federazione Italiana di Atletica Leggera per garantire la correttezza e la trasparenza delle prove di idoneità fisica del Concorso pubblico. A che scopo sono chiamati i giudici di gara della Fidal? I magheggi, su questo concorso, si presentano sotto forma di uno strano requisito mai richiesto prima: Si tratta di un certificato di idoneità all’attività sportiva AGONISTICA per l’atletica leggera. Il sospetto che ci siano dei vizi e delle raccomandazioni in questo procedimento sono ben visibili. In genere viene richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, non certo un requisito di attività agonistica, nello specifico di atletica leggera. Chi sno i furtunelli? Cosa diranno i 374 aspiranti che non hanno partecipato a gare di atletica leggera? L’ombra dei simpatizzanti di Putin sul Friuli.