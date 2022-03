LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Il timbro di Blasoni sul nome del candidato sindaco di Codroipo: Il manager della Work on Time, G.Mauro calato da Bozzini-Dreosto. Il vertice di Forza Italia nel Medio Friuli.

Ezio Bozzini, il referente della Lega di Codroipo lo aveva anticipato ancora a dicembre, nei corridoi del buen ritrovo codroipese del Nodo: “La Lega presenterà un proprio candidato sindaco”. La prevista riunione di giovedì prossimo in Corte Italia conferma la notizia dal sen sfuggita all’ex salesiano. Bozzini, senza alcuna apertura di dialogo e di confronto con i componenti della coalizione di centrodestra, ha calato sul tavolo delle candidature un nome scelto unilateralmente e che ha già creato malumori fra i competitors: quello di Gianluca Mauro. L’ex amministratore delegato della Pallacanestro Trieste oggi è l’uomo di punta di Massimo Blasoni nella “Work on Time”, l’agenzia per il lavoro nata nel 2019 su impulso del fondatore della Sereni Orizzonti. Il triangolo disegnato dalla Lega di Codroipo, dopo aver escluso dalle candidature Antonio Zoratti, è diabolico: Bozzini-Mauro-AspMoro. Quali interessi si nascondono dietro l’inaspettato interesse di Bozzini per il manager? I mal di pancia degli alleati nascono da lì. I sospetti, per una serie di strane coincidenze, emergono in questi giorni rispetto allle “drammatiche condizioni di lavoro insostenibili con personale (personale…) che lavora con organici ridotti ed è allo stremo”. Le condizioni dell‘Asp, denunciate dal sindacato Nursind, sembrano cucite su misura per l’agenzia per il lavoro di Gianluca Moro, la Work on Time. In tal senso, le riserve sul candidato della Lega, per le modalità con cui è stato imposto, hanno raggiunto il vertice di Forza Italia di ieri sera di via Roma. I rimbalzi dell’incontro riportavano queste impressioni: Qual’è il suo settore di riferimento? sarà anche bravo, ma gli manca il suono; il gradimento fra gli elettori è ancora incerto. In poche parole il nome di Mauro è stampato solo sulla fronte di Bozzini.

Congelata la pratica Lega, i partecipanti, fra i quali Angelo Castellani, Valentina Cressatti, Tomada, Cesarino Toso, Bertolini, Cividini, Chiara Liut, Schiff, Sandra Savino, l’intramontabile Gino Bidini e Riccardo Riccardi (assente il consigliere Sergio Spada), hanno affrontato la questione “centrale” dell’incontro: Dialogo con le avanguardie politiche del Polo Civico ma il candidato deve essere condiviso e non imposto (Guido Nardini). Ed è su questi passaggi che si concentrato l’energico rifiuto da parte, soprattutto dell’assessora Cividini, a un accordo con Trevisan-Comisso. L’assessora alla cultura è in piena campagna elettorale dopo lo show di giovedì scorso in consiglio comunale quando ha preso le distanze, tardivamente, dal suo sindaco Marchetti. Sul punto sono stati gli stessi Bianchini e Bertolini a riconoscere come inopportuna la presa di distanza dal governo cui Forza Italia stessa ha fatto parte per 5 anni. Riccardi ha sviluppato la sintesi del vertice consigliando ai presenti di evitare referendum pro o contro l’uscente Marchetti, insistendo invece sulla necessità di azzerare tutto e ripartire con un rinnovato mood da coltivare nel cuore del Friuli. Per questo motivo, e vista la complessità del mosaico, gli azzurri si sono dati appuntamento alla prossima settimana per un nuovo vertice comunale.