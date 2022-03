CinCinCisin!!! Anna insaziabile ipoteca il duplex servito da Tosolini e Calligaris: Presidenza dell’Ausir e sindaco di Monfalcone. Lo strappo di Forza Italia

Martedì 15 marzo a Udine è convocata l’ assemblea regionale d’Ambito dell’Ausir in modalità a distanza. Inizia la marcia di avvicinamento al rinnovo del Cda dopo la riformetta imposta al consiglio regionale da “lady dei cantieri”.

Le modifiche allo statuto dell’ Ausir Fvg , autorità unica dei servizi idrici e dei rifiuti, erano state votate dal consiglio verso la fine dello scorso anno. Una in particolare, quella che prevede l’ingresso “furbetto” nel Cda dell’Ausir del comune di Monfalcone (!!!??), venne portata in aula dai consiglieri Tosolini e Calligaris; al momento del voto uscirono dall’emiciclo i forzisti Piccin e Nicoli.

Ecco il brano ritagliato a misura di Anna : “Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri compresi il Presidente ed il Vice Presidente, eletti dall’Assemblea regionale d’ambito (…). In particolare, due dei membri del Consiglio di amministrazione devono essere eletti tra i sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti…” Come s’intuisce, l’ingresso nel Cda di due comuni col maggior numero di abitanti, Sacile e Monfalcone, risponde alle pretese della sindaca-condannata-a-vincere (i rappresentanti dell’Ausir devono essere primi cittadini) ed è arricchita da una golosissima mesata che ha stregato l’attuale sindaca: 6.800 euri, pari all’indennità di un primo cittadino di comune fino a 100mila abitanti. Oltre 1.500 euri in più dell’indennità di carica da sindaco di Monfalcone.

Evidentemente le ambizioni di Cisint sconfinano ben oltre l’Isonzo e la morbosa ricerca della presidenza dell’Ausir ne è la testimonianza.

Va detto che la presidenza dell’Autorità non è una passeggiata in baia, il presidente deve firmare negoziati da decine di milioni di euri e le responsabilità sono molto elevate. Ma quello che ha stordito gli addetti ai lavori è la sicurezza con cui la Cisint accarezza l’idea di fare la presidente: l’art 5 del nuovo statuto è chiaro: “Qualora il componente eletto in Assemblea regionale risulti cessato dalla carica di sindaco, il suo mandato di rappresentanza cessa di diritto ed è dichiarato estinto…”. Condannata a vincere.

Martedì prossimo, molto probabilmente, il direttore aggiornerà l’assemblea rispetto alle tempistiche da seguire per le convocazioni degli organi locali (costituiti da tutti i sindaci di ogni ambito) e da qui usciranno i nomi della nuova composizione dell’assemblea regionale che, a sua volta, eleggerà il nuovo Cda e, di conseguenza, il nuovo presidente. ( Cin Cin Cisin? ).

“L’Assemblea regionale d’ambito è un organo permanente ed è costituita da ventisei componenti di cui: a) venti Sindaci eletti dalle quattro Assemblee locali, secondo le seguenti modalità: dodici Sindaci sono eletti dall’Assemblea locale “Centrale”, di cui due riservati alle Comunità di Montagna; cinque Sindaci sono eletti dall’Assemblea locale “Occidentale” di cui uno riservato alle Comunità di Montagna; due Sindaci sono eletti dall’Assemblea locale “Orientale goriziana”; un Sindaco è eletto dall’Assemblea locale “Orientale triestina”; b) sei Sindaci dei Comuni della Regione. I capoluoghi di provincia e i 2 col più alto numero di abitanti”.