Ci mancava solo il “Multometro” un documento esposto nella bacheca della sede della Polizia locale di Udine che sta scatenando violente polemiche. In pratica sono pubblicati i nomi degli agenti e le rispettive multe elevate. Per esempio, gli agenti che si sono distinti del mese di gennaio sono: G. Fontanini 121; M. Bertussi 124; A. Cecotti 174; M.Delle Vedove 155; D.Baruffaldi 175. Cosa significa esporre in bacheca aziendale le prestazioni dei dipendenti? Lo spiega il Commissario aggiunto Sergio Stafuzza responsabile del Pronto Intervento e viabilità della Polizia Municipale: «Come vedete dal Multometro esposto (vedi foto) questo mese siamo in linea abbondante con gli obiettivi (2.500 sanzioni/mese). Il comandante è soddisfatto ci chiede di mantenere il numero anche in considerazione dei cali fisiologici che avremo nei mesi estivi…». Follia tutta udinese. Il responsabile viabilità incoraggia la truppa, attraverso la balorda idea del multometro a punire i cittadini. Inutile ricordare che pubblicare nella bacheca aziendale le valutazioni sull’operato dei dipendenti è considerato trattamento illecito dei dati. Quante persone possono accedere negli spazi dov’è esposto il multometro? E verificare quante multe ha tirato su ogni singolo agente? Follie udinesi.