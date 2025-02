ZetronicSulTronic Exxx…Polzive!!! L’azienda padovana rilevata dalla famiglia Fulchir corre in salvataggio delle minicar pordenonesi Birò. Evitata la liquidazione, accordato l’aumento di capitale. All’Euronext di Milano il tiolo sale del 35%. Carlo Fulchir: “Rafforzata la nostra posizione nel settore della mobilità sostenibile”.

L’annuncio lo ha dato in rete il Ceo di I-Vision-Tech Stefano Fulchir: “E’ una grande notizia!!”. Si tratta dell’accordo raggiunto tra la Zetronic della famiglia Fulchir di Buja e la pordenonse Estrima produttrice della “Birò”, una minicar elettrica al 100% fra le più piccole al mondo. Causa mancato accordo con le banche la società pordenonese aveva predisposto un piano di risanamento che prevedeva l’apertura del capitale a un nuovo socio. Chi seguiva con la dovuta attenzione imprenditoriale la vicenda della “Estrima” era il friulano Carlo Fulchir, presidente di Zetronic azienda attiva nel segmento della meccatronica e delle forniture industriali per per il mercato automotive. La Zetronic è controllata da due società riconducibili alla famiglia Fulchir: la Innovateck di Longarone (55%) e la I-VisionTech (45%) di Martignacco (Ud). Il cda di Estrima ha accettato l’offerta di Zetronic dell’aumento di capitale di 3 milioni di euri che porta la partecipazione al 52% dei nuovi soci. Grazie all’intervento della famiglia Fulchir e direttamente del suo amministratore delegato Carlo, è stata scongiurata la liquidazione della Estrima e assicurata la continuità aziendale. “Siamo convinti – commenta Fulchir – che questa operazione permetterà di rafforzare la nostra posizione nel settore della mobilità sostenibile e intensificare il percorso di sviluppo in quello dell’automotive”. La società delle minicar è quotata sul mercato Euronext Growth di Milano e l’annuncio dell’operazione è stato accolto positivamente dal mercato segnando un rialzo del 35%.