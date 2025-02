UdineManicomio Exxx…Polzive!!! Ci facciamo sempre riconoscere: Il multometro finisce su “Striscia”. Interviene il sindacato: “Snaturata la missione degli agenti che puntano a fare cassa”. Rivedere il sistema di valutazione.

Udine finisce sul telegiornale più seguito dagli italiani, “Striscia la Notizia” che si è occupato, coll’inviato Morello, della questione “Multometro”. Una vergogna nazionale cui anche il “Sindacato autonomo di Polizia Locale del Friuli Venezia Giulia” (Saipol) prende una netta posizione contro l’elenco. Le ragioni muovono dal fatto che “sarebbe stato esposto, nei locali interni del Comando di Polizia Locale, un elenco nominale di alcuni operatori con a fianco il numero delle sanzioni dagli stessi elevate nel mese di gennaio 2025; a margine di questo elenco vi sarebbe il titolo di “Multometro” e la menzione quale obiettivo annuale previsionale di 30.000 sanzioni. La divulgazione esterna di questa classifica ha generato incredulità nei cittadini, alimentando una percezione distorta del ruolo della Polizia Locale, visto così solo come punitivo. L’episodio solleva una serie di problematiche che meritano di essere discusse e affrontate. La “mission” della polizia locale non è l’attività sanzionatoria che opera per il mantenimento della corretta e sicura convivenza della comunità. La Polizia Locale non si può identificare con le sanzioni: il nostro lavoro – scrive il sindacato – è trasversale e comprende, tra le altre cose, il controllo del territorio, la polizia giudiziaria, stradale, ambientale, commerciale-annonaria, edilizia, amministrativa, ecc. ovvero tutto quanto concerne la protezione della comunità. Esporre un elenco con il numero di sanzioni per operatore fa apparire il lavoro come una competizione, creando un meccanismo distorto che snatura il senso del nostro ruolo. Il numero delle sanzioni quale parametro di misura per verificare l’attività crea la malsana percezione che il lavoro sia meramente economico: favorire un comportamento incentrato sul raggiungimento di un obiettivo numerico prefissato di contravvenzioni, equivale al “puntare a fare cassa”, svilendo tutti gli aspetti peculiari del servizio pubblico. La Polizia Locale è un punto di riferimento per il cittadino, non un soggetto del quale diffidare. Questa situazione, non certamente creata dagli operatori, è uno “scivolone” della classe dirigente: l’idea che il “vigile più bravo” sia quello che porta più sanzioni è sbagliata e va contro ogni principio di equità e giustizia”. Il sindacato conclude: “È quindi essenziale, in tal senso, analizzare a monte le direttive impartite dagli Enti e gli obiettivi assegnati alle funzioni dirigenziali, rivedere il sistema di valutazione della Polizia Locale. Le politiche di verifica performance adottate dovrebbero basarsi su criteri qualitativi e non meramente quantitativi: la pubblica amministrazione eroga servizi e non deve muoversi secondo politiche privatistiche di profitto (massimizzare entrate e ridurre costi) ma secondo logiche di efficacia ed efficienza”.