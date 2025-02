UdineFarWest Polzive!!! Piovono le “purghe” dopo lo scandalo Multometro: Pubblicato il bando per l’assunzione del nuovo comandante della Polizia Locale. Deciderà De Toni “per intuito”. Domande entro il 31 marzo.

Le conseguenze del caso “Multometro” sollevato su queste pagine, continuano a scompaginare la maggioranza del sindaco De Toni e il delicato equilibrio sul tema della sicurezza in città ormai fuori controllo. Il sindaco corre ai ripari dopo la figuraccia e ciò significa che fra palazzo D’Aronco e il comando di via Girardini i rapporti sono ormai ai minimi storici. Ricordiamo che fu il predecessore di De Toni, il sindaco Fontanini, su “pressioni” di alcuni “sceriffi” a riportare Eros Del Longo a Udine. Quale fu la compensazione? Anche in quel caso si “pesarono” i voti. Oggi, con lo scandalo della pubblicazione delle “perfomances” sanzionatorie dei rispettivi agenti, le operazioni di sostituzione del comandante subiscono un’accelerazione e, benché del Longo abbia già goduto di alcune proroghe (settembre 2025), gli uffici hanno provveduto a pubblicare i termini del concorso per l’assunzione del nuovo comandante. Domande di ammissione entro il termine del 31 marzo 2025. Le modalità del bando sono quelle individuate dall’ex art.110 ovvero di un “incarico fiduciario” in cui il sindaco, dopo che un’apposita commissione avrà valutato i candidati deciderà “per intuito”.