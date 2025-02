LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Il caso del dirigente Primus fa saltare le valvole all’auroparlamentare Cisint: “La sinistra vuole affermare la sua presunta egemonia culturale nelle scuole. Preside inadeguato”.

Come può un dirigente scolastico umiliare gli studenti (“bravi copioni e di avere delle fragilità esistenziali irrisolte”) e dare sfogo a ragionamenti di carattere politico e sociale, prendendo di mira gli elettori del centrodestra, la premier Giorgia Meloni, i ministri Salvini e Valditara e l’eurodeputato Anna Maria Cisint? definita dal dirigente la ‘pasionaria bisiaca’? Sul punto intervengono la stessa Anna Cisint e la segretaria politica cittadina di Udine Agostinelli: “Ora la sinistra scende in campo per difendere il dirigente scolastico Primus, che sui social ha gettato la maschera, mostrando tutta la sua parzialità e il suo disprezzo verso chi è stato democraticamente eletto e oggi rappresenta le Istituzioni. Attacca Cisint: «L’irritazione di certi esponenti della Giunta dimostra come anche a Udine sia attivo il “sistema” di protezione della sinistra, che si considera superiore, di cui Primus fa interamente parte, facendo politica nelle classi. La sinistra pretende, ancora una volta, di affermare la sua presunta egemonia culturale nelle scuole con un preside inadeguato che attacca i suoi studenti. Noi invece – ricorda Cisint – saremo sempre per la libertà di pensiero e al fianco di quegli studenti definiti da Primus “antropologicamente agli antipodi” da lui. Il comportamento del dirigente scolastico è inaccettabile. È davvero curioso che questi personaggi gridino al pericolo fascista mentre in realtà sono proprio loro ad avere atteggiamenti volti a non accettare le diversità di opinioni in un confronto democratico e a “eliminare” chi sostiene tesi opposte alle loro. La scuola deve aiutare i ragazzi – prosegue l’esponente leghista – nell’educazione e nel progettare il domani, non può e non deve fare politica. Resta imbarazzante l’atteggiamento di una parte della sinistra che invece di dissociarsi dalle affermazioni di questo preside, riesce nell’impresa di difenderle». Il polo scolastico gestito da Primus conta 83 classi e 1090 allievi suddivisi fra le scuole medie Marconi e Bellavitis, le elementari Carducci, Mazzini, Girardini e Friz e gli asili Gabelli, Forte e Sacro Cuore.