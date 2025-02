DeToniCiAbbandoni Exxx…Polzive!!! A Udine è già aria di sbaraccamento: La maggioranza gira le spalle ai residenti del quartiere Beivars. La consigliera Antonella Gatta (Costruire Futuro) fa partire il siluro: “Ecco i nomi dei consiglieri che hanno bocciato la mia mozione sui ristori. Ignorate 300 firme. E’ stata scritta una pessima pagina”.

La maggioranza in fase di sbaraccamento. Si comincia dalle periferie.

Antonella Eloisa Gatta eletta in consiglio comunale con la lista “Costruire Futuro” del sindaco De Toni pone l’accento sul caso del grande parco fotovoltaico che sta per essere costruito nell’area di Beivars. All’ultimo consiglio comunale del 24 febbraio aveva presentato una mozione sui ristori compensativi che il quartiere chiede. Rende noto la capogruppo del Misto: “ Sono stata felice di incontrare i residenti del quartiere di Beivars per relazionarli circa quanto accaduto nella seduta dell’ultimo consiglio comunale. In quel’assemblea la maggioranza tutta (PD, Patto per l’autonomia, Lista de Toni, Sinistra Verdi Possibile e Azione) ha scelto di bocciare la mozione sui ristori compensativi che il quartiere chiede, a fronte di un grande parco fotovoltaico, in procinto di essere costruito lì. Ho cercato di avviare un ragionamento responsabile al fine di non creare uno scollamento tra i cittadini e l’Amministrazione, ma una pessima pagina è stata scritta in Consiglio Comunale. Ho sottolineato l’importanza che ha avuto la mozione supportata da oltre 300 firme per il quartiere , ma nulla. Hanno preferito sbattere la porta in faccia non a me, ma ai cittadini di Beivars. Hanno scelto di dire NO ai cittadini ,hanno scelto di dire che non si volevano impegnare, ma che sono pronti ad ascoltare. Queste sono chiacchiere – tuona la consigliera – Il consiglio comunale è il luogo deputato perché il sindaco e la giunta si impegnino a mantenere le promesse. La maggioranza tutta ha scelto di spezzare quel patto di fiducia tra i cittadini e il Palazzo. Ciò non ferma me, “Costruire Futuro” e i cittadini di Beivars, nel continuare a raccogliere le firme e pensare alle migliori strategie per il bene del quartiere”.