PordenoneInConfusione Exxx…Polzive!!! Quando i voti non puzzano. Nella lista Ciriani “Pordenone Cambia” per Basso sindaco spunta il nome di un candidato del Bangladesh. Obiettivo: Lavorare per l’integrazione. Gli elettori costretti a scrivere: Islam.

Si chiama Shaidhul Islam nato nel Bangladesh e vive da quasi 30 anni in Italia. Alle prossime elezioni comunali di Pordenone del 13 e 14 aprile è candidato al consiglio comunale nella lista Ciriani “Pordenone Cambia” che sostiene l’aspirante di Fratelli d’Italia Alessandro Basso. La presenza di Shaidhul Islam mette in evidenza il fatto che alle prossime elezioni ci sono due destre in campo. A Monfalcone, per gli amministratori locali e malgrado gli sforzi, i bengalesi fanno molta difficoltà ad integrarsi a Pordenone invece un bengalese “Che crede nell’integrazione e nella solidarietà” trova spazio in una lista di centrodestra a sostegno del Benito Remix Alessandro Basso. Ma c’è un lato curioso nella vicenda, di nome il candidato fa “Islam”.