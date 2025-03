PrivatoAccreditato Exxx…Polzive!!! Sul caso dello stop alle prestazioni leopost interpella i SAGGI. “In Fvg il regolatore è molto carente. Distribuite risorse a Sagre e Proloco. La regione non è un grande bancomat”.

Sul caso delle prestazioni sanitarie in convenzione con le strutture accreditate intervengono i “Saggi” che Leopost ha interpellato per fare chiarezza sull’argomento. Le riflessioni:

“Lo stop delle prestazioni dei privati accreditati rileva l’indiscussa superiorità della produzione pubblica. Chi invoca, senza una adeguata conoscenza delle problematiche, il privato accreditato come soluzione delle carenze attuali dimentica che nelle Regioni dove la competizione tra pubblico e privato è stata introdotta i risultati sono stati: Incentivo al cream-skimming nella selezione delle patologie da trattare (al privato i piccoli interventi poco rischiosi e poco costosi, al pubblico gli interventi più importanti, più rari e costosi). Incentivo a “creare” interventi. Importanza della fase di controllo dell’appropriatezza dei ricoveri. Il mercato, in questo senso, non può funzionare senza un forte e constante intervento del regolatore che in FVG è di fatto molto carente se non assente per la generosità del finanziamento.

Anche volendo introdurre sistemi misti o di integrazione tra pubblico e privato (cui i “saggi” non sono contrari) se prima non si individuano, sulla scorta di robuste analisi quantitative e qualitative, effettive domande di salute della regione riuscendo a separare quella indotta dal rapporto di agenzia medico/paziente, sei morto perchè guidi a fari spenti nella notte.