GrilliniSpigolini Exxx…Polzive!!! A Pordenone i veti non durano. Capozzella firma per la lista Salvador sindaco. C’è anche Mauro Biolcati.

Come si dice in termini “tecnici” si tratta di un appoggio esterno non proprio diretto, ma pur sempre un appoggio che contiene un tratto politico inequivocabile. Mauro Capozzella, coordinatore provinciale di Pordenone del dilaniato Movimento 5Stelle ha firmato per la presentazione della lista “Salvador sindaco”. Non sarà tra i candidati ma ci sarà Alice, studentessa universitaria figlia dell’ex consigliere regionale. Per i 5 stelle pordenonesi restare fuori dalla partita comunale sarebbe incomprensibile pertanto la scelta sulla civica di Salvador sindaco rientra in queste dinamiche visto che vi sono buone possibilità di ottenere un buon risultato. E a rafforzare questa tesi ci pensa uno degli iscritti storici al movimento: Mauro Biolcati, uomo di punta del M5S pordenonese, imprenditore e già consigliere comunale di Porcia che fa parte di quell’area riformista del gruppo che fa riferimento al coordinatore Capozzella. Biolcati, veti di Danileis o meno, ha dichiarato di voler aderire con convinzione al progetto di “Salvador Sindaco”.