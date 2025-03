IVisionBestPremium Exxx…Polzive!!! Ne hanno parlato tutti i media nazionali. Finalmente arriva a Udine la rivoluzione tecnologica degli occhiali ISEE per non vedenti prodotti dall’azienda friulana della famiglia Fulchir. Martedì 18 marzo.

Si chiama “ISEE” è il nuovo occhiale per non vedenti. Delle eccellenze friulane che si distinguono in Italia per le loro invenzioni se ne sono occupati i Tg nazionali (Studio Aperto), i periodici specializzati (Vedere), il gruppo Class Editori, Milano Finanza, Borsa&Mercati e Class CNB (audience di 5 milioni di abbonati) dove è stato “testato” in diretta l’occhiale ISEE. La I-VisionTech della famiglia Fulchir è finita in questi primi mesi dell’anno sotto i riflettori delle grandi testate nazionali per la rivoluzionaria scoperta che Stefano, AD dell’azienda così descrive: «Volevamo migliorare lo stile di vita dei non vedenti». Grazie all’interesse di FedemanagerFVG la novità assoluta del Friuli che cresce e che innova verrà presentata in Camera di Commercio di Udine martedì18 marzo alle ore 18.