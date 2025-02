VanniPersello è morto. Adieu mon ami. Hai fatto trombare e divertire tutti con La Grotta Faraonica.

Vanni Persello è morto. Uno dei suoi più stretti collaboratori, Renato Giampaoli ne dà notizia in rete: “So che hai passato una bella vita… mandi R.”.

Vanni Persello era un innovatore delle discoteche. Fin da quando, dopo il terremoto del 1976 trasferì la sala da ballo dal centro di Artegna sulla Pontebbana. Un’intuizione formidabile che ne decretò il successo dell’impresa. Ma Vanni era un vulcano di idee, alla continua ricerca di novità da riservare al numeroso pubblico che attendeva l’apertura delle nuove stagioni. Le estati le passava a disegnare, lui personalmente, nuove forme di attrazione. La “Grotta Faraonica” fu una delle sue ultime idee: un successone. Attentissimo alle produzioni tecnologiche (i laser, il banco dee jay trasformato in navicella spaziale) erano una costante nella discoteca. Ma Vanni Persello si preoccupava anche dei ragazzi, della loro incolumità e sicurezza. E fu il primo in regione a mettere a disposizione gli autobus per il trasporto in discoteca il sabato sera e la domenica pomeriggio con fermate organizzate. Innovatore e gran visionario. Tutto ciò che era meccanica lo entusiasmava come la passione per le auto sportive. E da uomo di spettacolo non rinunciava alla promozione del locale. “La Grotta” andò in scena perfino a Stranamore su Canale 5 nel 1986. Adieu mon ami.