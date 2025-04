UdineManicomio Exxx…Polzive!!! Chi è più acida? Volano gli insulti in consiglio: Laudicina fa saltare le valvole all’assessora Arcella e alla presidente Nassimbeni. Consiglieri abbandonano l’aula per partecipare alla festa di uno sponsor di basket.

Consiglio comunale vivace e a tratti surreale quello di stasera dove si discute dell’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2025. Rumore di petardi soprattutto fra l’ex assessora Francesca Laudicina e l’assessora Gea Arcella. Il tema è quello del sistema delle detrazioni. Per replicare all’esponente di giunta, Laudicina ha definito Arcella come “Acida”. Una corsa sui numeri e sulle detrazioni condita dall’acidità delle due amministratrici. La presidente del consiglio Nassimbeni ha tentato di calmare gli animi, ma si è presa anche lei una rata ed è stata accusata di essere “patetica”. Secondo round di schermaglie. Alla fine della fiera è stato ricordato che alcuni consiglieri hanno marcato visita in consiglio per partecipare alla festa dello sponsor della squadra APU che è salita in serie A.