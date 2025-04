RiccardiSuiPetardi Exxx…Polzive!!! A Tolmezzo scendono in piazza centinaia di persone in difesa della sanità e contro l’assessore che resta in silenzio. Interrogazione sul servizio automedica.

Centinaia di persone della Carnia sono scese in piazza questo pomeriggio a Tolmezzo davanti alla sede della Comunità di Montagna della Carnia a difesa del suo Pronto soccorso, del suo ospedale e della sanità in montagna. Gli organizzatori avevano chiesto la partecipazione dell’assessore Riccardi per avere chiarimenti sui tagli che ha spiegato le misure. Non a sufficienza: “Fino a quando Riccardi non si confronta con chiarezza con i cittadini sulle sue scelte che non garantiscono equità di servizi, i problemi non potranno che aggravarsi. La sanità pubblica si costruisce sul campo e non con i silenzi e i comunicati”.

E’ stata una manifestazione molto partecipata. Nel frattempo va segnalata l’interrogazione del consigliere regionale Honsell in merito all’automedica. “Ho presentato oggi un’interrogazione per chiedere conto della grave situazione riguardante il servizio di automedica a Tolmezzo. È inaccettabile che un servizio essenziale come il soccorso avanzato sia operativo soltanto tre giorni alla settimana e solo in orario diurno. Le aree montane e maggiormente periferiche non possono essere messe a rischio in questo modo”. Osserva l’esponente di OpenFvg.