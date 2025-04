MonfalconeInConfusione Exxx…Polzive!!! Forza Tragica manda in crisi la giunta Fasan, la più breve d’Italia. L’assessore Calligaris ha presentato le dimissioni, poi ritirate. Caso Garritani, Fratelli d’Italia toglie l’appoggio.

È evidente – come già comunicato personalmente all’Assessore Calligaris – non accetto e non accetterò in alcun modo le dimissioni, che ho già respinto nell’interesse generale della città. Monfalcone ha la grande opportunità di essere guidata in ambito dell’integrazione socioassistenziale da una professionista del calibro della dottoressa Calligaris e noi in nessun modo toglieremo alla città questa grande opportunità.

Ma non è l’unico fronte aperto: i vertici di Fratelli d’Italia pare stiano scalpitando e potrebbero uscire dalla maggioranza. Nodo principale sarebbe la presenza in giunta, con deleghe pesanti, di Antonio Garritani. Tutti ricorderanno il “passo di lato” con la promessa di non volersi ricandidare. Ora i Benito Remix alzano la posta. A Monfalcone, comune-simbolo del centrodestra soffia il vento della crisi.