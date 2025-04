GradoEldorado Exxx…Polzive!!! ForzaItalia: No a presidenti-visitor alla Git. Veto sul nome di Rigotto. Convocato vertice di maggioranza per Lisagest.

La linea fra Lignano (Lisagest) e Grado (Git) è incandescente. Il 5 maggio i soci dovranno prendere una decisione sulla Git di Grado. La regione, attraverso Promoturismo, indica il presidente. E il coordinatore di Forza Italia (che esprime Marin presidente), Renato Bonaldo avverte: “Credo che in questi momenti diventi fondamentale manifestare senza possibili fraintendimenti la propria posizione: “No” a nomi calati dall’alto (si fa quello di Rigotto). “No” a Presidenti visitor. “Si” al riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto! Questo oggi rappresenta il “sentiment” degli iscritti locali di Forza Italia! Ma non solo quella dei forzisti dell’Isola, e’ pure il “sentiment” della stragrande maggioranza dei gradesi e dei turisti con cui ho avuto modo di confrontarmi – osserva Bonaldo – Se la politica non risponde ai cittadini, a chi altro dovrebbe farlo? Non mi è mai interessata la “politica politicante” sia essa nazionale o regionale, io sono per il protagonismo del territorio. Purtroppo a Grado esistono delle figure che guardano alla GIT ed a Grado, come un vitello guarda alla mammelle di una mucca, Marin e più in generale Forza Italia sono oggi per loro un ostacolo che va consolidato. In realtà, la reazione del forzista Bonaldo nasce dell’ipotesi Alberto Rigotto come possibile sostituto di Marin. Intanto è convocato per oggi a Trieste un vertice fra il comune di Lignano e maggioranza per definire la questione Lisagest.