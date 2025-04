ColauttiSuTutti Exxx…Polzive!!! Il consigliere di Azione-ItaliaViva spegne le ambizioni del centrodestra su Udine: “Fate un saltino di qualità. Fra un pò andrete in corto circuito mentale”.

“Cercate di non scendere sul patetico, perché, prima o dopo, la gento lo comprende. C’è questa idea di questa Udine governata da malefici…che fanno il male del mondo. Passi i confini di Udine e c’è l’Eden. Dove non ci sono tariffe e nessun tipo di pesantezza. Tutto è concentrato qui. Pertanto chiedo all’opposizione di fare un salto di qualità“. Con un intervento di alto profilo politico-amministrativo, l’esponente di “Azione- Italia-Viva” ha asfaltato ieri sera in consiglio comunale una disordinata opposizione che si è incartata sulla discussione della tassa rifiuti. Alle accuse del centrodestra che questa maggioranza aumenta le tasse, Colautti ha risposto: “Stiamo discutendo di una cosa molto semplice: c’è un ente regolatore che si chiama AUSIR cui fanno riferimento i gestori e che l’applicazione delle tariffe sta dentro un sistema regolatorio. Stasera – prosegue Colautti – ho sentito una marea di stupidaggini in aula. Il comune che ha fatto un’opera virtuosa, grazie al sistema del “tributo” è riuscito ad abbassare la tariffa che non è stata fatta dai comuni, bensì dai gestori. Ribaltare – insiste Colautti – in maniera così patetica sul comune la gestione della tariffazione virtuosa a noi che siamo riusciti ad abbassare la tariffa che originariamente era ancora più alta, quando siamo quelli che hanno abbassato più di tutti. Altro che le mani nelle tasche dei cittadini! Come spiegate questa storia?” – Incalza il consigliere… – Tutto il male qui dentro? Siate un pò più seri… Fra un pò andrete in corto circuito mentale. A forza di dover continuamente lavorare per inventarsi che va tutto male, vi fate male voi stessi. Questo è un dato politico, il resto è fuffa…”. Ma il centrodestra si consola con le pagelline e con i totonomi per le autocandidature a sindaco al prossimo giro. In attesa di superare il “corto circuito mentale”.