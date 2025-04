LignanoVaticano Exxx…Polzive!!! C’è un conclave anche in laguna. Si decide il nome del presidente Lisagest. I privati indicheranno Falcone. La Lega orientata su Brini. Maggioranza nel caos. Più facile eleggere il successore di Bergoglio.

C’è un “conclave” in misura ridotta e con le dovute proporzioni e accostamenti, anche in Friuli. A Lignano. Si tratta dell’assemblea dei soci della Lisagest che dovrà indicare il nuovo presidente dopo il mandato di Manuel Rodeano. L’appuntamento “laico” è fissato per domani alle 15. I rimbalzi dalla Laguna restituiscono “voci” di un vertice triestino in cui la Lega avrebbe fatto pressioni sul nome di Brini. Diversa la posizione dei privati che avrebbero già espresso un parere positivo sull’esponente di Fratelli d’Italia, Roberto Falcone. Occhio al camino.