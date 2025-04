SbattoSulPatto Exxx…Polzive!!! Il Patto per l’Autonomia fa saltare le valvole all’assessore Roberti: Nessun controllo su come vengono spesi i fondi erogati dalla regione ai comuni? Ballano 839 milioni e l’assessore ignora. La cifra il prossimo anno potrebbe raggiungere i 1.000 milioni.

Che succede coi fondi della regione destinati ai comuni? Lo ha chiesto oggi in commissione all’assessore Roberti il leader de “Il Patto per l’Autonomia” Massimo Moretuzzo. Elenca il consigliere di opposizione: “Sono 839 Milioni non spesi, una situazione fuori controllo e Roberti se la ride”. Prosegue Moretuzzo: “L ’Assessore alle Autonomie Locali ha risposto candidamente che l’Amministrazione regionale non sta facendo alcun monitoraggio di come e in che tempi i Comuni stanno spendendo i soldi erogati (principalmente ai sindaci amici, of course) dalla Regione. Ha anche detto che non serve nessuna valutazione della sua Riforma del 2019.