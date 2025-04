Era stata convocata per il 29 aprile l’assemblea della Git (gestione spiagge Grado) per rinnovare il CDA e decidere il nome del presidente (uscente Marin). I soci hanno deciso di posticipare l’incontro a lunedì 5 maggio. Alla regione, via Promoturismo, spetta l’indicazione del presidente, attualmente in quota Forza Italia. In questi ultimi giorni ha preso quota il nome di Alberto Rigotto da Cervignano, attuale presidente di A&T2000.